колесо длиной окржности 84 см, проехав некоторое расстояние, совершило 35 оборотов. сколько оборотов совершит колесо длиной окружности 98 см, проехав это же расстояние?

Математика

колесо длиной окржности 84 см, проехав некоторое расстояние, совершило 35 оборотов. сколько оборотов совершит колесо длиной окружности 98 см, проехав это же расстояние?

Автор: Гость