колесо длиной окржности 84 см, проехав некоторое расстояние, совершило 35 оборотов. сколько оборотов совершит колесо длиной окружности 98 см, проехав это же расстояние?
Математика
колесо длиной окржности 84 см, проехав некоторое расстояние, совершило 35 оборотов. сколько оборотов совершит колесо длиной окружности 98 см, проехав это же расстояние?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала найдём расстояние, которок совершило 1 колесо 84 см*35 оборотов = 2940 см теперь расстояние 2940 см поделим на окружность другого колеса - 98 см 2940/98=30 Ответ: колесо соверши 30 оборотов
Гость:
35 * 84 = 2940 см проехало колесо совершив 35 оборотов 2940 : 98 = 30 оборотов сделает колесо Ответ. 30 оборотов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В киоск привезли тетради. Если их разложить в пачки по 15 тетрадей в каждую или по 20 тетрадей, то в обоих случаях лишних тетрадей не окажется. Ско...
Математика
две бригады сшили 441 детский костюм, работая вместе. Первая бригада изготавливала 28 костюмов в час , а вторая 21 костюм в час. Сколько часов бриг...
Физика
Группа туристов пошла на восток 7 км, на север - 3 км, на запад – 4 км, на север – еще 1 км. Изобразите траекторию передвижения группы и определите...