из двух городов расстояние между которыми 140 км выехали одновременно навстречу два автобуса один со скоростью 40 км/ч а второй 30км/ч.определи через сколько часов и на каком расстоянии от городов автобусы встретятся?
Математика
из двух городов расстояние между которыми 140 км выехали одновременно навстречу два автобуса один со скоростью 40 км/ч а второй 30км/ч.определи через сколько часов и на каком расстоянии от городов автобусы встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за 1 час первый автобус проезжает 40км, а второй 30км. вместе за 1 час они проезжают 30+40=70км. значит, расстояние в 140км они проедут за 140/70=2часа. т.е. встретятся они через 2 часа. за это время первый автобус будет находится на расстоянии 40*2=80км от города, из которого выехал, а второй на расстоянии 30*2=60км от города, из которого выехал он.
Гость:
40 + 30 = 70 км/ч скорость сближения автобусов 140 : 70 = 2 ч время которое они проедут до встречи 2 * 40 = 80 км расстояние от первого города 2 * 30 = 60 км расстояние от второго города
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