По окружности, длина которой 999 м, движутся два тела по одному и тому же направлению и встречаются через каждые 37 мин. Определить скорость каждого тела, если известно, что скорость первого в 4 раза больше скорости второго.

Алгебра
По окружности, длина которой 999 м, движутся два тела по одному и тому же направлению и встречаются через каждые 37 мин. Определить скорость каждого тела, если известно, что скорость первого в 4 раза больше скорости второго.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость второго тела равна Х. Тогда скорость первого тела  4 * Х Первое тело обгоняет второе со скоростью  999 / 37 = 27 м/c. Получем уравнение   4 * Х - Х = 3 * Х = 27 ,  откуда  Х = 27 /  3 = 9 Итак, скорость второго тела 9 м/с, а скорость первого тела 36 м/с.
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