решить задачу "напишите эффективную программу, которая по двум данным натуральным числам а и б не превосходящим 30 тысяч подсчитывает количество чётных натуральных чисел на отрезке а и б , включая концы отрезка

Экономика

решить задачу "напишите эффективную программу, которая по двум данным натуральным числам а и б не превосходящим 30 тысяч подсчитывает количество чётных натуральных чисел на отрезке а и б , включая концы отрезка

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