решить задачу "напишите эффективную программу, которая по двум данным натуральным числам а и б не превосходящим 30 тысяч подсчитывает количество чётных натуральных чисел на отрезке а и б , включая концы отрезка
Экономика
решить задачу "напишите эффективную программу, которая по двум данным натуральным числам а и б не превосходящим 30 тысяч подсчитывает количество чётных натуральных чисел на отрезке а и б , включая концы отрезка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var a,b,i,s:integer; begin writeln('введите 2 числа'); readln(a); readln(b); s:=0; if ab then for i:=b to a do begin if i mod 2 = 0 then s:=s+1; end; writeln(s) end.
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