Дед мазай плыл на лодке по течению реки спасать зайцев.Скорость течения реки 3 км/ч.Собственная скорость лодки 5км/ч .Проплывая под мостом , он уронил в вoду запасное весло,но заметил это только через час.И решил вернуться за н...

Математика

Дед мазай плыл на лодке по течению реки спасать зайцев.Скорость течения реки 3 км/ч.Собственная скорость лодки 5км/ч .Проплывая под мостом , он уронил в вoду запасное весло,но заметил это только через час.И решил вернуться за ним. Сколько времени ему понадобится на то чтобы добраться до весла

Автор: Гость