Дед мазай плыл на лодке по течению реки спасать зайцев.Скорость течения реки 3 км/ч.Собственная скорость лодки 5км/ч .Проплывая под мостом , он уронил в вoду запасное весло,но заметил это только через час.И решил вернуться за н...
Математика
Дед мазай плыл на лодке по течению реки спасать зайцев.Скорость течения реки 3 км/ч.Собственная скорость лодки 5км/ч .Проплывая под мостом , он уронил в вoду запасное весло,но заметил это только через час.И решил вернуться за ним. Сколько времени ему понадобится на то чтобы добраться до весла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+3 = 8 км/ч скорость лодки по течению 5-3 = 2 км/ч скорость ложки против течения 8 * 1 = 8 км проплыл дед Мазай за 1 час 3 * 1 = 3 км проплыло весло за 1 час 8 - 3 = 5 км расстояние между веслом и лодкой 2 + 3 = 5 км/ч скорость сближения лодки и весла 5 : 5 = 1 час понадобится деду Мазаю чтобы добраться до весла Ответ. 1 час.
Гость:
1) 5+3=8(км/ч)- скорость лодки когда она плывет по течению. 2) 5-3=2(км/ч)-скорость лодки коргда она плывет против течения. 3) 3*1=3(км)-проплыло весло за 1 час 4) 8*1=8(км)-проплыл дед мазай за один час. 5) 8-3=5(км)-расстояние между лодкой и веслом. 6) 2+3=5(км/ч)-скорость сближения. 7) 5:5=1(ч) Ответ: 1 час ему понадобится, чтобы добраться до весла.
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