Какова связь между температурой тела и скоростью движения его молекул?
Физика
Какова связь между температурой тела и скоростью движения его молекул?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем выше температура тела, тем выше скорость движения молекул и наоборот
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