Дано точки А В С Д. Плоскость альфа проходит через точки А В и Д, но не проходит через С. Какие 3 из этих  точек могут лежать на одной прямой?

Гость: Гость:

если прямая принадлежит плоскости то любая ее точка принадлежит плоскости если две точки прямой принадлежат плоскости, то и вся прямая принадлежит плоскости поэтому возможные варианты точки А, В, Д могут лежать на одной прямой(прямая лежит в плоскости альфа) любая прямая, что проходит через три из данных точек будет лежать в плоскости альфа (так как будет содержать две точки, что в ней лежат) [если прямая проходит через две из точек А, В, и Д, то она лежит в плоскости альфа, поэтому провести плоскость через такую прямую (АВ, АД или ВД) и точку С невозможно, иначе точка С попадет в плоскость альфа]