Какие выводы вытекают из явления диффузии относительно объема тела, расстояния между его молекулами и атомами?
Физика
Какие выводы вытекают из явления диффузии относительно объема тела, расстояния между его молекулами и атомами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объём; В некоторых ситуациях одно из веществ уже имеет выравненную концентрацию и говорят о диффузии одного вещества в другом. Перенос вещества происходит из области с высокой концентрации в область с низкой. Расстояние; Расстояние проходимое этим веществом, пропорциональны квадратному корню времени диффузии. В каждый данный момент времени ускорение бруновской частицы зависит от числа молекул в единице объёма среды.
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