ЭДС батареи 6,0В ее внутренние сопротивление 0,5Ом сопротивление внешней цепи 11,5 Ом Найти силу тока в цепи, напряжения на зажимих батареи и падание напряжения внутри батареи.
Физика
ЭДС батареи 6,0В ее внутренние сопротивление 0,5Ом сопротивление внешней цепи 11,5 Ом Найти силу тока в цепи, напряжения на зажимих батареи и падание напряжения внутри батареи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E=6 В r=0,5 Ω R=11,5 Ω I,U,ΔU=? (пусть ΔU означать падание напряжения, потому что я не знаю, как вы это означает) I=E/(r+R) I=6/(0,5+11,5) I=6/12 I=0,5 A ΔU=0,5*0,5 ΔU=0,25 В U=E-ΔU U=6-0,25 U=5,75
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