з точки кола проведено перпендикуляр до діаметра. знайдіть довжину перпендикуляра якщо його основа ділить діаметр на відрізки 4 см і 9 см.
Геометрия
з точки кола проведено перпендикуляр до діаметра. знайдіть довжину перпендикуляра якщо його основа ділить діаметр на відрізки 4 см і 9 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Діаметр кола спирається на прямий вписаний кут. Квадрат висоти прямокутного трикутника дорівнює добутку проекцій катетів на гіпотенузу. У даному випадку довжина висоти становить √ (4 * 9) = √ 36 = 6 см. Оскільки хорда, перпендикулярна діаметру, ділиться цим діаметром навпіл, то довжина перпендикуляра становить 2 * 6 = 12 см.
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