прямокутні трапеції ABCD кут А = 90 градусів, основи AD i BC = 10 см і 3 см, а висота 4 см. знайдіть відстань від середини більшої основи до вершини С.

Геометрия

прямокутні трапеції ABCD кут А = 90 градусів, основи AD i BC = 10 см і 3 см, а висота 4 см. знайдіть відстань від середини більшої основи до вершини С.

Автор: Гость