прямокутні трапеції ABCD кут А = 90 градусів, основи AD i BC = 10 см і 3 см, а висота 4 см. знайдіть відстань від середини більшої основи до вершини С.
Геометрия
прямокутні трапеції ABCD кут А = 90 градусів, основи AD i BC = 10 см і 3 см, а висота 4 см. знайдіть відстань від середини більшої основи до вершини С.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай F - середина сторони AD. Проведемо висоту СЕ. DE = AD - BC = 10 - 3 = 7 см. DF = AD / 2 =10 / 2 = 5 см. FE = DE - DF = 7 - 5 = 2 см. Тоді з прямокутного трикутника CFE за теоремою Піфагора FC = √ (CE² + EF²) = √ (4² + 2²) = √ 20 ≈ 4,47 см.
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