Источники на дне озера бьют с постоянной скоростью.Стадо из 12 слонов выпивает озеро за 4 минуты, а стадо из 9 слонов за 6 минут.К озеру подошли 6 слонов за сколько минут они выпьют всю воду из этого озера ( обьем воды в озере ...
Алгебра
Источники на дне озера бьют с постоянной скоростью.Стадо из 12 слонов выпивает озеро за 4 минуты, а стадо из 9 слонов за 6 минут.К озеру подошли 6 слонов за сколько минут они выпьют всю воду из этого озера ( обьем воды в озере на начало водопоя всегда один и тот же )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем объем воды, выпивамый слоном за минуту, за 1 ед. Поскольку за 4 минуты 12 слонов выпивают 12 * 4 = 48 ед.,а за 6 минут 9 слонов выпивают 9 * 6 = 54 ед., то за 1 минуту в озеро поступает (54 - 48) / (6 - 4) = 6 / 2 = 3 ед. воды, а изначально в озере находилось 48 - 4 * 3 = 36 ед. воды. Поскольку 6 слонов за 1 минуту выпивают 6 ед. воды, а в озеро поступает 3 ед. воды, то количество воды в озере ежеминутно уменьшается на 6 - 3 = 3 ед., а вся вода будет выпита за 36 / 3 = 12 минут.
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