Источники на дне озера бьют с постоянной скоростью.Стадо из 12 слонов выпивает озеро за 4 минуты, а стадо из 9 слонов за 6 минут.К озеру подошли 6 слонов за сколько минут они выпьют всю воду из этого озера ( обьем воды в озере ...

Алгебра

Источники на дне озера бьют с постоянной скоростью.Стадо из 12 слонов выпивает озеро за 4 минуты, а стадо из 9 слонов за 6 минут.К озеру подошли 6 слонов за сколько минут они выпьют всю воду из этого озера ( обьем воды в озере на начало водопоя всегда один и тот же )

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