найдите количество пар целых чисел (x;y), для которых выполняется равенство x^2 - y^2 =7
Алгебра
найдите количество пар целых чисел (x;y), для которых выполняется равенство x^2 - y^2 =7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X² - Y² = (X - Y) * (X + Y) = 7 , поэтому возможны такие комбинации 1) X + Y = 7 Х = 4 X - Y = 1 , откуда Y = 3 2) X + Y = -7 Х = -4 X - Y = -1 , откуда Y = -3 3) X + Y = 1 Х = 4 X - Y = 7 , откуда Y = -3 4) X + Y = -1 Х = -4 X - Y = -7 , откуда Y = 3
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