найдите количество пар целых чисел (x;y), для которых выполняется равенство x^2 - y^2 =7

Алгебра
найдите количество пар целых чисел (x;y), для которых выполняется равенство x^2 - y^2 =7
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X² - Y² = (X - Y) * (X + Y) = 7 ,  поэтому возможны такие комбинации   1)  X + Y = 7                   Х = 4      X - Y = 1  ,  откуда    Y = 3   2)  X + Y = -7                   Х = -4      X - Y = -1  ,  откуда    Y = -3   3)  X + Y = 1                   Х = 4      X - Y = 7  ,  откуда    Y = -3   4)  X + Y = -1                   Х = -4      X - Y = -7  ,  откуда    Y = 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
как отличить гашеную известь от измельченного в порошок извстняка?
Ответить
Алгебра
Источники на дне озера бьют с постоянной скоростью. Стадо из 12 слонов выпивает озеро за 4 минуты,  а стадо из 9 слонов за 6 минут. К озеру подошли...
Ответить
Геометрия
з точки кола проведено перпендикуляр до діаметра. знайдіть довжину перпендикуляра якщо його основа ділить діаметр на відрізки 4 см і 9 см.
Ответить
Геометрия
прямокутні трапеції ABCD кут А = 90 градусів, основи AD i BC = 10 см і 3 см, а висота 4 см. знайдіть відстань від середини більшої основи до вершин...
Ответить
Физика
Какой будет температура воды в ванне, если в нее налить 5 ведер воды при температуре 10 градусов и 6 ведер воды при температуре 90 градусов (в ведр...
Ответить