Form nouns from the following verbs: explain know inform progress...........
Английский язык
Form nouns from the following verbs: explain know inform progress...........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Explain (объяснять) – explanation (объяснение) Know(знать) – knowledge (знания) Inform(информировать) - information (информация) Progress(развиваться) – progress (развитие)
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