Form nouns from the following verbs: explain know inform progress...........

Английский язык
Form nouns from the following verbs: explain know inform progress...........
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Автор: Гость
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Гость:
  Explain (объяснять) – explanation (объяснение) Know(знать) – knowledge (знания) Inform(информировать) - information (информация) Progress(развиваться) – progress (развитие)
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