В магазине на четырёх полках лежало 79 альбомов. Когда с первой полки сняли 19 альбомов, со второй переложилли на третью 8, а на четвёртую положили 8, то на всех полках альбомов оказалось поровну. Сколько альбомов было на каждо...
Математика
В магазине на четырёх полках лежало 79 альбомов. Когда с первой полки сняли 19 альбомов, со второй переложилли на третью 8, а на четвёртую положили 8, то на всех полках альбомов оказалось поровну. Сколько альбомов было на каждой полке первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I x - 19 II y -8 III р+8 IIII z+8 (x - 19)=(y -8)=(р+8)=(z+8) (x - 19)+(y -8)+(р+8)+(z+8) = 79 - 19 + 8 = 68 найдем кол-во на первой полке: 4(x - 19)=68 4х=144 х=36 - первоначально на первой полке II y -8 = 36 -19 y = 25 первоначально на 2 полке р+8= 36 -19 p=9 ервоначально на 3 полке z+8= 36 -19 z= 9 первоначально на 4 полке
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