В магазине на четырёх полках лежало 79 альбомов. Когда с первой полки сняли 19 альбомов, со второй переложилли на третью 8, а на четвёртую положили 8, то на всех полках альбомов оказалось поровну. Сколько альбомов было на каждо...

Математика

В магазине на четырёх полках лежало 79 альбомов. Когда с первой полки сняли 19 альбомов, со второй переложилли на третью 8, а на четвёртую положили 8, то на всех полках альбомов оказалось поровну. Сколько альбомов было на каждой полке первоначально?

Автор: Гость