из пункта А и В одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Один из них за 1 ч. проходит1 /6 расстояния АВ а другой 1/5 расстояния АВ. На какую часть расстояния АВ они сближаются каждый час.

Математика

из пункта А и В одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Один из них за 1 ч. проходит1 /6 расстояния АВ а другой 1/5 расстояния АВ. На какую часть расстояния АВ они сближаются каждый час.

Автор: Гость