из пункта А и В одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Один из них за 1 ч. проходит1 /6 расстояния АВ а другой 1/5 расстояния АВ. На какую часть расстояния АВ они сближаются каждый час.
Математика
из пункта А и В одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Один из них за 1 ч. проходит1 /6 расстояния АВ а другой 1/5 расстояния АВ. На какую часть расстояния АВ они сближаются каждый час.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данная доля равна сумме долей пути, проходимых обоими пешеходами за час, то есть 1/5 + 1/6 = 11/30
Гость:
1/6 + 1/5 = (5 + 6) /30 = 11/30 Ответ. на 11/30 часть расстояния они сближаются каждый час
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