почему фаги и вирусы называются предклеточными организмами
Биология
почему фаги и вирусы называются предклеточными организмами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому, что вирусы не имеют клеточного строения. Это переходная форма между неживой и живой материей. Вне клеток организмов вирусы не проявляют никаких признаков жизни, зат активизируются находясь в живом организме.
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