По колу вписали 2003 натуральных числа.Доведіть,що знайдуться два сусідніх числа,сума яких парна
Математика
По колу вписали 2003 натуральных числа.Доведіть,що знайдуться два сусідніх числа,сума яких парна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
число 1 и 2003, так как по кругу число 1 находится рядом с числом 2003
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