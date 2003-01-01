с-(3с-(5с-1)) с-(3с-(5с-1)) с-(3с-(5с-1)) с-(3с-(5с-1)) с-(3с-(5с-1)) с-(3с-(5с-1))
Алгебра
с-(3с-(5с-1)) с-(3с-(5с-1)) с-(3с-(5с-1)) с-(3с-(5с-1)) с-(3с-(5с-1)) с-(3с-(5с-1))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с-(3с-(5с-1)) с-(3с-5с+1) с-3с+5с-1 3с-1
Гость:
с-(3с-5с+1) с-3с+5с-1 3с-1
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