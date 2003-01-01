Наибольший общий делитель чисел 256 и 288 разложить на такие две части, что бы первая была втрое больше второй.
Математика
Наибольший общий делитель чисел 256 и 288 разложить на такие две части, что бы первая была втрое больше второй.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разложим исходные числа на простые множители 256 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 2⁸ 288 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 3 * 3 = 2⁵ * 3² Следовательно НОД (256; 288) = 2⁵ = 32 Если второе число суммы принять за Х, то первое будет 3 * Х. Получаем выражение Х + 3 * Х = 4 * Х = 32 , откуда Х = 8 Итак, искомые слагаемые 24 и 8.
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