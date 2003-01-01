если 80 % от числа А составляют 16 % от 40, то число А равно
Математика
если 80 % от числа А составляют 16 % от 40, то число А равно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 % от 40 это 0.16*40=6.4 тогда число А=6.4/0.8; А=8
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