в чём смысл поучений владимира мономаха
Литература
в чём смысл поучений владимира мономаха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мономах призывал сових детей (то есть и нас, потомков) и всех кто читает его "грамотку" не лениться, защищать слабых, чтить родных. Это нравственные заповеди, которые актуальны и в наше время.
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