Купили несколько пакетиков семян моркови свёклы. Масса всех пакетиков 78 гр. Масса 1 пакетика моркови 12 гр., а свёклы 15 гр. Сколько купили пакетиков моркови, сколько свёклы?

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Пусть купили х пакетиков моркови, и у пакетиков свеклы. По условию известно, что масса всех пакетиков 78 гр, масса 1 пакетика моркови 12 гр., а свёклы 15 гр.Составим уравнение: 12х + 15у = 78 решим уравнение методом подбора х = 4, у = 2 12 * 4 + 15 * 2 = 43 + 30 = 78 Ответ. Купили 4 пакетика моркови и 2 пакетика свеклы.