при скорости 15 км/ч тормозной путь автомобиля равен 1,5 м. Каким будет тормозной путь автомобиля при скорости 60 км/ч? Ускорение в оьоих случаях одно и то же
Физика
при скорости 15 км/ч тормозной путь автомобиля равен 1,5 м. Каким будет тормозной путь автомобиля при скорости 60 км/ч? Ускорение в оьоих случаях одно и то же
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку тормозной путь определяется по формуле S = V² / (2 * a). Следовательно, при одинаковом ускорении пройденный путь пропорционален квадрату начальной скорости, поэтому при увеличении скорости в 4 раза тормозной путь вырастет в 4² = 16 раз и составит 1,5 * 16 = 24 м.
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