Выполните действия 8 _____ + х^2+2х+4 х-2
Алгебра
Выполните действия 8 _____ + х^2+2х+4 х-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приводим дорбь к общему знаменателю. 8+(х-2)(х^2+2х+4)/(х-2)=8+х^3+2х^2+4х-2х^2-4х-8/(х-2) Убираем 2х^2 и -2х^2, 4х и -4х, 8 и -8 и получаем х^3+4х/х-2=х(х^2+4)/х-2
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