Покупателю продали по одинаковой цене 5м жёлтой ткани и 3м синей.Вся эта ткань стоила а руб.Написать по данному условию выражения,которые показывают: 1)сколько стоил 1м ткани,2)сколько стоила ткань каждого цвета.

Математика

Покупателю продали по одинаковой цене 5м жёлтой ткани и 3м синей.Вся эта ткань стоила а руб.Написать по данному условию выражения,которые показывают: 1)сколько стоил 1м ткани,2)сколько стоила ткань каждого цвета.

Автор: Гость