Покупателю продали по одинаковой цене 5м жёлтой ткани и 3м синей.Вся эта ткань стоила а руб.Написать по данному условию выражения,которые показывают: 1)сколько стоил 1м ткани,2)сколько стоила ткань каждого цвета.
Математика
Покупателю продали по одинаковой цене 5м жёлтой ткани и 3м синей.Вся эта ткань стоила а руб.Написать по данному условию выражения,которые показывают: 1)сколько стоил 1м ткани,2)сколько стоила ткань каждого цвета.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 + 3 = 8 м ткани купили а : 8 = а/8 рублей стоит 1 м ткани 5 * а/8 рублей стоит желтая ткань 3 * а/8 рублей стоит синяя ткань.
Гость:
5+3=8 м купили всего а/8 руб стоит 1 м ткани 5*а/8 руб стоит желтая ткань 3*а/8 руб стоит синяя ткань
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