при скорости 15 км/ч тормозной путь автомобиля равен 1,5 м. Каким будет тормозной путь автомобиля при скорости 60км/ч? ускорение в обоих случаях одно и то
Физика
при скорости 15 км/ч тормозной путь автомобиля равен 1,5 м. Каким будет тормозной путь автомобиля при скорости 60км/ч? ускорение в обоих случаях одно и то
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тормозной путь определяется по формуле S = V² / (2 * a) , то есть при равном ускорении он пропорционален квадрату начальной скорости. В данном случае начальная скорость увеличилась в 60 / 15 = 4 раза, поэтому тормозной путь увеличился в 4² = 16 раз и составил 1,5 * 16 = 24 м.
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