Миша,Юра и Нина решали в классе одну и туже задачу один из них затратил 1/5 урока, другой 2/9 урока, а третий 4/15 урока. Какую часть урока они затратили на эту задачу если известно что Нина решила задачу быстрее Миши а Юра бы...
Математика
Миша,Юра и Нина решали в классе одну и туже задачу один из них затратил 1/5 урока, другой 2/9 урока, а третий 4/15 урока. Какую часть урока они затратили на эту задачу если известно что Нина решила задачу быстрее Миши а Юра быстее Нины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 * 1/5 = 9 минут 45 * 2/9 = 10 минут 45 * 4/15 = 12 минут Из условия известно, что Ю < Н < М Юра потратил 9 минут = 1/5 ч Нина потратила 10 минут = 2/9 ч Миша потратил 12 минут = 4/15 ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Покупателю продали по одинаковой цене 5м жёлтой ткани и 3м синей.Вся эта ткань стоила а руб.Написать по данному условию выражения,которые показываю...
Математика
Теплоход шёл 2 часа со скоростью 38км\ч,ему осталось пройти расстояние в 3 раза больше, чем он прошёл.За какое время теплоход пройдёт оставшийся пу...
Физика
при скорости 15 км/ч тормозной путь автомобиля равен 1,5 м. Каким будет тормозной путь автомобиля при скорости 60 км/ч? Ускорение в оьоих случаях ...