Миша,Юра и Нина решали в классе одну и туже задачу один из них затратил 1/5 урока, другой 2/9 урока, а третий 4/15 урока. Какую часть урока они затратили на эту задачу если известно что Нина решила задачу быстрее Миши а Юра бы...

Математика

Миша,Юра и Нина решали в классе одну и туже задачу один из них затратил 1/5 урока, другой 2/9 урока, а третий 4/15 урока. Какую часть урока они затратили на эту задачу если известно что Нина решила задачу быстрее Миши а Юра быстее Нины

Автор: Гость