В секции фигурного катания 60чел.Для занятий их разделили поровну на несколько групп.Если бы групп было на одну больше, то в каждой было бы на 3 чел. меньше.Сколько было групп и сколько чел. в каждой группе?

Гость: Гость:

Пусть было Х групп. Тогда в одной группе было 60 / X человек. Получаем уравнение 60 60 ------ - --------- = 3 Х Х + 1 60 * (Х + 1) - 60 * Х ------------------------- = 3 Х * (Х + 1) 3 * Х * (Х + 1) = 60 Х² + Х - 20 = 0 Х₁ = -5 (не подходит) Х₂ = 4 Итак, было 4 группы, а в каждой группе было по 60 / 4 = 15 человек. Если групп стало бы 4 + 1 = 5, то в каждой группе стало бы 60 / 5 = 12 человек, то есть на 15 - 12 = 3 человека меньше, чем было.