В секции фигурного катания 60чел.Для занятий их разделили поровну на несколько групп.Если бы групп было на одну больше, то в каждой было бы на 3 чел. меньше.Сколько было групп и сколько чел. в каждой группе?
Математика
В секции фигурного катания 60чел.Для занятий их разделили поровну на несколько групп.Если бы групп было на одну больше, то в каждой было бы на 3 чел. меньше.Сколько было групп и сколько чел. в каждой группе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть было Х групп. Тогда в одной группе было 60 / X человек. Получаем уравнение 60 60 ------ - --------- = 3 Х Х + 1 60 * (Х + 1) - 60 * Х ------------------------- = 3 Х * (Х + 1) 3 * Х * (Х + 1) = 60 Х² + Х - 20 = 0 Х₁ = -5 (не подходит) Х₂ = 4 Итак, было 4 группы, а в каждой группе было по 60 / 4 = 15 человек. Если групп стало бы 4 + 1 = 5, то в каждой группе стало бы 60 / 5 = 12 человек, то есть на 15 - 12 = 3 человека меньше, чем было.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
при скорости 15 км/ч тормозной путь автомобиля равен 1,5 м. Каким будет тормозной путь автомобиля при скорости 60км/ч? ускорение в обоих случаях од...
Математика
Миша,Юра и Нина решали в классе одну и туже задачу один из них затратил 1/5 урока, другой 2/9 урока, а третий 4/15 урока. Какую часть урока они зат...
Математика
Покупателю продали по одинаковой цене 5м жёлтой ткани и 3м синей.Вся эта ткань стоила а руб.Написать по данному условию выражения,которые показываю...
Математика
Теплоход шёл 2 часа со скоростью 38км\ч,ему осталось пройти расстояние в 3 раза больше, чем он прошёл.За какое время теплоход пройдёт оставшийся пу...