в ромбе угол между диагональю и стороной равен 25 градусов. найдите углы ромба.
Геометрия
в ромбе угол между диагональю и стороной равен 25 градусов. найдите углы ромба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
диагонали ромба делят углы его пополам=> 25*2=50градусов сумма углов прилежащих к 1 стороне =180градусам => 180-50=130градусов ответ: 50 и 130градусов
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