Решите электронно-ионное уравнение     Zn+HN03- больше Zn(BO3)2+NO2+H2O

Химия
Решите электронно-ионное уравнение     Zn+HN03- больше Zn(BO3)2+NO2+H2O
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   Zn+4HN03->Zn(NO3)2+2NO2+2H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на соревнования по метанию ядра приехали 4 спортсмена из Чехии, 5 из Сербии и 3 из Португалии. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий...
Ответить
Математика
Задание с выбором ответа.Найдите разность между наибольшим и наименьшим пятизначным числами, каждое из которых записано с помощью трёхцифр:1,2 и 3....
Ответить
Геометрия
в ромбе угол между диагональю и стороной равен 25 градусов. найдите углы ромба.
Ответить
Геометрия
угол ромба равен 60 градусов меньшая диагональ равно 10 см найдите периметр ромба
Ответить
Химия
Яка відносна густина кисню за воднем?
Ответить