Решите электронно-ионное уравнение Zn+HN03- больше Zn(BO3)2+NO2+H2O
Химия
Решите электронно-ионное уравнение Zn+HN03- больше Zn(BO3)2+NO2+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
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Zn+4HN03->Zn(NO3)2+2NO2+2H2O
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