Задание с выбором ответа.Найдите разность между наибольшим и наименьшим пятизначным числами, каждое из которых записано с помощью трёхцифр:1,2 и 3. А.21 998. Б.22 222. В.22 198. Г.20 888.

Математика

Задание с выбором ответа.Найдите разность между наибольшим и наименьшим пятизначным числами, каждое из которых записано с помощью трёхцифр:1,2 и 3. А.21 998. Б.22 222. В.22 198. Г.20 888.

Автор: Гость