Задание с выбором ответа.Найдите разность между наибольшим и наименьшим пятизначным числами, каждое из которых записано с помощью трёхцифр:1,2 и 3. А.21 998. Б.22 222. В.22 198. Г.20 888.

Математика
Задание с выбором ответа.Найдите разность между наибольшим и наименьшим пятизначным числами, каждое из которых записано с помощью трёхцифр:1,2 и 3. А.21 998. Б.22 222. В.22 198. Г.20 888.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант Б наибольшее - 33 333 наименьшое - 11 111   33 333 - 11 111 = 22 222
Гость:
11111  наименьшее 33333 наибольшее =>33333-11111=22222 ответ:Б
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