на соревнования по метанию ядра приехали 4 спортсмена из Чехии, 5 из Сербии и 3 из Португалии. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий пятым, будет из Португалии.

Математика

на соревнования по метанию ядра приехали 4 спортсмена из Чехии, 5 из Сербии и 3 из Португалии. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий пятым, будет из Португалии.

Автор: Гость