на соревнования по метанию ядра приехали 4 спортсмена из Чехии, 5 из Сербии и 3 из Португалии. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий пятым, будет из Португалии.

Математика
на соревнования по метанию ядра приехали 4 спортсмена из Чехии, 5 из Сербии и 3 из Португалии. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий пятым, будет из Португалии.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+5+3=12 3/12 1/4=0,25 - вероятность того, что спортсмен будет из Португалии 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задание с выбором ответа.Найдите разность между наибольшим и наименьшим пятизначным числами, каждое из которых записано с помощью трёхцифр:1,2 и 3....
Ответить
Геометрия
в ромбе угол между диагональю и стороной равен 25 градусов. найдите углы ромба.
Ответить
Геометрия
угол ромба равен 60 градусов меньшая диагональ равно 10 см найдите периметр ромба
Ответить
Химия
Яка відносна густина кисню за воднем?
Ответить
Математика
В секции фигурного катания 60чел.Для занятий их разделили поровну на несколько групп.Если бы групп было на одну больше, то в каждой было бы на 3 че...
Ответить