на соревнования по метанию ядра приехали 4 спортсмена из Чехии, 5 из Сербии и 3 из Португалии. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий пятым, будет из Португалии.
Математика
на соревнования по метанию ядра приехали 4 спортсмена из Чехии, 5 из Сербии и 3 из Португалии. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий пятым, будет из Португалии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+5+3=12 3/12 1/4=0,25 - вероятность того, что спортсмен будет из Португалии
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