по недосмотру медсестры лисовой в роддоме произошла подмена детей :мальчика Карповой передали Тутовой ,а ребенка Мосиной -Прониной. только через 6 месяцев в ходе проверки и опроса персонала подмена была обнаружена. однако Мосин...

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по недосмотру медсестры лисовой в роддоме произошла подмена детей :мальчика Карповой передали Тутовой ,а ребенка Мосиной -Прониной. только через 6 месяцев в ходе проверки и опроса персонала подмена была обнаружена. однако Мосина заявила ,что у нее свой ребенок и она его никому не отдаст. Изучите диспозицию ст.153 УК и решите вопрос об уголовной ответственности Лисовой

Автор: Гость