по недосмотру медсестры лисовой в роддоме произошла подмена детей :мальчика Карповой передали Тутовой ,а ребенка Мосиной -Прониной. только через 6 месяцев в ходе проверки и опроса персонала подмена была обнаружена. однако Мосин...
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по недосмотру медсестры лисовой в роддоме произошла подмена детей :мальчика Карповой передали Тутовой ,а ребенка Мосиной -Прониной. только через 6 месяцев в ходе проверки и опроса персонала подмена была обнаружена. однако Мосина заявила ,что у нее свой ребенок и она его никому не отдаст. Изучите диспозицию ст.153 УК и решите вопрос об уголовной ответственности Лисовой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В качестве наказания для Лисовой может быть: лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до восемнадцати месяцев.
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