В трёх пакетах 1кг 800г конфет.В первом пакете на 250г меньше,чем во втором, а в третьем на 250г меньше ,чем в первом. Сколько грамм конфет в каждом пакете?
Математика
В трёх пакетах 1кг 800г конфет.В первом пакете на 250г меньше,чем во втором, а в третьем на 250г меньше ,чем в первом. Сколько грамм конфет в каждом пакете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I пакет - a; II пакет - b; III пакет - c a + b + c = 1800; a + 250 = b; c + 250 = a a = b - 250; c = a - 250 = b - 500 b - 250 + b + b - 500 = 1800; 3b - 750 = 1800; 3b = 2550; b = 850; a = 850 - 250 = 600; c = 850 - 500 = 350 a + b + c = 600 + 850 + 350 = 1800 надеюсь понятно )))
Гость:
х г в первом пакете х + 250 г во втором пакете х - 250 г в третьем пакете х + х + 250 + х - 250 = 1800 3х = 1800 х = 600 600 г в первом пакете 600 + 250 = 850 г во втором пакете 600 - 250 = 350 г в третьем пакете
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