В трёх пакетах 1кг 800г конфет.В первом пакете на 250г меньше,чем во втором, а в третьем на 250г меньше ,чем в первом. Сколько грамм конфет в каждом пакете?

Гость: Гость:

х г в первом пакете х + 250 г во втором пакете х - 250 г в третьем пакете х + х + 250 + х - 250 = 1800 3х = 1800 х = 600 600 г в первом пакете 600 + 250 = 850 г во втором пакете 600 - 250 = 350 г в третьем пакете