В первый день в магазине было продано 30% всего картофеля. Во второй 40% оставшегося катофеля, а в третий день-последние 84 кг. Сколько килограммов картофеля было в магазине первоначально? Задачу нужно решить уравнением.

Алгебра

В первый день в магазине было продано 30% всего картофеля. Во второй 40% оставшегося катофеля, а в третий день-последние 84 кг. Сколько килограммов картофеля было в магазине первоначально? Задачу нужно решить уравнением.

Автор: Гость