В первый день в магазине было продано 30% всего картофеля. Во второй 40% оставшегося катофеля, а в третий день-последние 84 кг. Сколько килограммов картофеля было в магазине первоначально? Задачу нужно решить уравнением.
Алгебра
В первый день в магазине было продано 30% всего картофеля. Во второй 40% оставшегося катофеля, а в третий день-последние 84 кг. Сколько килограммов картофеля было в магазине первоначально? Задачу нужно решить уравнением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х кг всего продано 0.3х кг в 1 дн. 0.4*(1-0.3)х=0.28х кг во 2 дн. х-0.3х-0.28х=84 0.42х=84 х=200 кг за три дня
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В трёх пакетах 1кг 800г конфет.В первом пакете на 250г меньше,чем во втором, а в третьем на 250г меньше ,чем в первом. Сколько грамм конфет в каждо...
Французский язык
по недосмотру медсестры лисовой в роддоме произошла подмена детей :мальчика Карповой передали Тутовой ,а ребенка Мосиной -Прониной. только через 6 ...
Математика
На коп`ютері опрацьовували три задачі впродовж 30хв. На першу та другу задачі було витрачено 24 (Числівник 14 знайменик 15 (це дроб)) а на другу та...