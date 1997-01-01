Допишите схемы тех реакций которые могут протекать в водных растворах подберите коэффиценты методом электронного баланса а)AgNO3+NI-- больше б CdSO4+NI-- больше в HCL+NI-- больше г Hg(NO3)2+SN-- больше д Hg2(NO3)2+Ag -- бо...

Химия

Допишите схемы тех реакций которые могут протекать в водных растворах подберите коэффиценты методом электронного баланса а)AgNO3+NI-- больше б CdSO4+NI-- больше в HCL+NI-- больше г Hg(NO3)2+SN-- больше д Hg2(NO3)2+Ag -- больше е Mg(NO3)2+Fe-- больше

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