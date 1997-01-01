Допишите схемы тех реакций которые могут протекать в водных растворах подберите коэффиценты методом электронного баланса а)AgNO3+NI-- больше б CdSO4+NI-- больше в HCL+NI-- больше  г Hg(NO3)2+SN-- больше д Hg2(NO3)2+Ag -- бо...

Химия
Допишите схемы тех реакций которые могут протекать в водных растворах подберите коэффиценты методом электронного баланса а)AgNO3+NI-- больше б CdSO4+NI-- больше в HCL+NI-- больше  г Hg(NO3)2+SN-- больше д Hg2(NO3)2+Ag -- больше е  Mg(NO3)2+Fe-- больше
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2AgNO3 + Ni = 2Ag + Ni(NO3)2 Ag(+) + e = Ag(0) |2 Ni(0) - 2e = Ni(2+)|1   CdSO4 + Ni = реакция не пойдет.   2HCl + Ni = NiCl2 + H2 Ni(0) - 2e = Ni(2+)|1 2H(+) +2e = H2(0)|1   Hg(NO3)2 + Sn = Hg + Sn(NO3)2 Sn(0) - 2e = Sn(2+) Hg(2+) +2e = Hg(0)   Hg2(NO3)2 + Ag = не пойдет   Mg(NO3)2 + Fe = не пойдет
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