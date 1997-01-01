с начала суток прошло N суток. Найти количество полных минут, прошедших с начала последнего часа.

Экономика
с начала суток прошло N суток. Найти количество полных минут, прошедших с начала последнего часа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
uses wincrt; var n : integer; i : byte; begin write('sekund : '); readln(n); i := n div 60; writeln('minut : ',i); end.
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