в поход отправились 28 девочек и 56 мальчиков.Из всех детей группы 39 уже были в походе,а остальные пошли в первый раз.Сколько человек пошли в первый раз? В трёх автобусах ехали 68 детей.В первом автобусе ехали 25 детей...
Математика
в поход отправились 28 девочек и 56 мальчиков.Из всех детей группы 39 уже были в походе,а остальные пошли в первый раз.Сколько человек пошли в первый раз? В трёх автобусах ехали 68 детей.В первом автобусе ехали 25 детей,а во втором автобусе-на 3 человека больше,чем в первом.Сколько человек ехали в третьем автобусе? надо решить в 3 действия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 28+56=84 чел всего 84-39=45 чел пошли в первый раз 2)25+3=28чел во втором автобусе 25+28=53 чел в двух автобусах 68-53=15 чел в третьем
Гость:
1 Задача I способ: 1) 28+56=84 (д.) - всего пошли в поход. 2) 84-39=45 (д.) - пошли в поход в первый раз. II способ: 28+56-39=45 (д.) Ответ: 45 детей из группы пошли в поход в первый раз. 2 Задача 1) 25+3=28 (д.) - ехали во втором автобусе. 2) 25+28=53 (р) - ехало в первом и во втором автобусе. 3) 68-53=15 (д.) - ехало в третьем автобусе. Ответ: 15 детей ехало в третьем автобусе.
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