в поход отправились 28 девочек и 56 мальчиков.Из всех детей группы 39 уже были в походе,а остальные пошли в первый раз.Сколько человек пошли в первый раз? В трёх автобусах ехали 68 детей.В первом автобусе ехали 25 детей...

Математика

в поход отправились 28 девочек и 56 мальчиков.Из всех детей группы 39 уже были в походе,а остальные пошли в первый раз.Сколько человек пошли в первый раз? В трёх автобусах ехали 68 детей.В первом автобусе ехали 25 детей,а во втором автобусе-на 3 человека больше,чем в первом.Сколько человек ехали в третьем автобусе? надо решить в 3 действия.

Автор: Гость