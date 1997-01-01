морфемный разбор слов: рыболовный ,золочёный,горячо
Русский язык
морфемный разбор слов: рыболовный ,золочёный,горячо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рыболовный- -ый оканчание, корни: рыб, лов, о-соединительная гласная, н-суффикс, рыболовн-основа золоченый ый-окончание, корень золоч, суффикс ен, золочен-основа горячо о-суффикс, горяч-корень
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в поход отправились 28 девочек и 56 мальчиков.Из всех детей группы 39 уже были в походе,а остальные пошли в первый раз.Сколько человек пошли в перв...
Геометрия
какой длины нужно взять перекладину, чтобы её можно было положить концами на две вертикальные опоры высотой 2м и 3м, поставленные на расстоянии 2,4...