запишите число 1997 с помощью 11 четверок и арифметических операций
Математика
запишите число 1997 с помощью 11 четверок и арифметических операций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((5+5)·(5+5)·(5+5)·(5+5)-5-5-5):5=1997 1) 5+5=10 2) 5+5=10 3) 10·10=100 4) 5+5=10 5) 100·10=1000 6) 5+5=10 7) 1000·10=10000 8) 10000-5=9995 9) 9995-5=9990 10)9990-5=9985 11) 9985:5=1997
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