Перечисли постоянные морфологические признаки глагола.
Русский язык
Перечисли постоянные морфологические признаки глагола.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постоянные морфологические признаки глагола: вид (совершенный или несовершенный);возвратность, переходность - непереходность, спряжение (I или II) это изменение глагола по лицам, временам, наклонениям, роду)
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