Перечисли постоянные морфологические признаки глагола.

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Перечисли постоянные морфологические признаки глагола.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постоянные морфологические признаки глагола: вид (совершенный или несовершенный);возвратность, переходность - непереходность, спряжение (I  или  II) это изменение глагола по лицам, временам, наклонениям, роду)
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