5 предложений с эпитетами про осень

Русский язык
5 предложений с эпитетами про осень
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли  жёлтые листья. 2)На обсохших сжатых полях, на их колючей жёлтой щетине с леденым блеском осення паутина. 3)Опавшие с тополя листья покрывали дорожку. 4)Стаи перелётных уток, шлёпая крыльями, беспокойно подымались с воды в дальнюю дорогу на зимовье. 5)Безжизненные туманы дымчато висят над озером, отражаясь призрачными очертаниями в холодной осенней воде. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Девочка потеряла 30 бусинок,что составляло 5/6 всей нити бус.Сколько было бусинок на нитке?а)25 б)32 в)28 г)36
Ответить
Русский язык
5 эпитетов про осень  
Ответить
Русский язык
как проверить слово "листья"  
Ответить
Русский язык
Перечисли постоянные морфологические признаки глагола.
Ответить
Английский язык
They will have planted trees in their garden by 7 o'clock tomorrow по этому тексту нужно написать вопросы в Future in the past.
Ответить