5 предложений с эпитетами про осень

Гость: Гость:

1)Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли жёлтые листья. 2)На обсохших сжатых полях, на их колючей жёлтой щетине с леденым блеском осення паутина. 3)Опавшие с тополя листья покрывали дорожку. 4)Стаи перелётных уток, шлёпая крыльями, беспокойно подымались с воды в дальнюю дорогу на зимовье. 5)Безжизненные туманы дымчато висят над озером, отражаясь призрачными очертаниями в холодной осенней воде.