5 предложений с эпитетами про осень
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5 предложений с эпитетами про осень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли жёлтые листья. 2)На обсохших сжатых полях, на их колючей жёлтой щетине с леденым блеском осення паутина. 3)Опавшие с тополя листья покрывали дорожку. 4)Стаи перелётных уток, шлёпая крыльями, беспокойно подымались с воды в дальнюю дорогу на зимовье. 5)Безжизненные туманы дымчато висят над озером, отражаясь призрачными очертаниями в холодной осенней воде.
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