Придумать предложение используя приставку над- и предлог над.
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Придумать предложение используя приставку над- и предлог над.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы добыть березовый сок, необходимо сделать надрез на коре над той веткой.
Гость:
На город надвигается гроза,а над лесом ярко светит солнце.
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