Над озером тихим, С полфута размером, высился лотоса цвет. Он рос одиноко. И ветер порывом Отнес его в сторону. Нет Больше цветка над водой. Нашел же рыбак его ранней весной В двух футах от места, где рос. Итак, предложу я вопр...
Алгебра
Над озером тихим, С полфута размером, высился лотоса цвет. Он рос одиноко. И ветер порывом Отнес его в сторону. Нет Больше цветка над водой. Нашел же рыбак его ранней весной В двух футах от места, где рос. Итак, предложу я вопрос: Как озера вода глубока.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если считать фут старорусским, то 3.75 футов=114.3 см 1 фут=30.48см 30.48:2=15.24 см возвышался 2*30.48=60.96 см расстояние, где нашли 60.96-15.24=45.72 см глубина озера
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