Задание: Написать стишок на юбилей школы (50 лет) (нельзя скачивать с интреснета.)
Литература
Задание: Написать стишок на юбилей школы (50 лет) (нельзя скачивать с интреснета.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школа школа сколько знаний ты даёшь нам каждый час каждый миг твоих стараний радует и учит нас ты ведь стала самой мудрой самой сильною сейчас ведь полтинник это круто ты ведь выучила нас
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