Почему если колебания происходят длительное время, их амплитуда уменьшается?

Физика
Почему если колебания происходят длительное время, их амплитуда уменьшается?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С течением времени колебания затухают это обусловленно потерей энергии колебательной системой.Затухание колибаний приводит к уменьшению амплитуды колебаний.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Боковая поверхность правильной четырехугольной призмы равна 32кв.см, а полная поверхность - 40кв.см.Найдите высоту призмы. Ответ - 4м, решить не по...
Ответить
Русский язык
Списать антонимы, сгрупровав их по чпстям речи. Обозначь орфограмы.  Благородный-низкий,близкий-дальний,вверх-вниз,взлетать-садится,вчера-завтра,др...
Ответить
Русский язык
Расскажи, как ты собираешься в школу. Кто тебе помогает? Кому помогаешь ты?
Ответить
Русский язык
Придумать предложение используя приставку над- и предлог над.
Ответить
Литература
Задание: Написать стишок на юбилей школы (50 лет) (нельзя скачивать с интреснета.)
Ответить