Почему если колебания происходят длительное время, их амплитуда уменьшается?
Физика
Почему если колебания происходят длительное время, их амплитуда уменьшается?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С течением времени колебания затухают это обусловленно потерей энергии колебательной системой.Затухание колибаний приводит к уменьшению амплитуды колебаний.
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