Списать антонимы, сгрупровав их по чпстям речи. Обозначь орфограмы. Благородный-низкий,близкий-дальний,вверх-вниз,взлетать-садится,вчера-завтра,дружба-вражда,зщищать-наподать,любимый-ненавистный,надежда-отчаяние,оптимизм-песси...
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Списать антонимы, сгрупровав их по чпстям речи. Обозначь орфограмы. Благородный-низкий,близкий-дальний,вверх-вниз,взлетать-садится,вчера-завтра,дружба-вражда,зщищать-наподать,любимый-ненавистный,надежда-отчаяние,оптимизм-пессимизм,приближаться-удоляться. 2)Рассвет-закат,день-ночь,прилив-отлив,...... 3)Равнодушный-отзывчивый,скупой-щедрый,..... Допиши антонимы во2-ю и 3-ю группы.
Ответ(ы) на вопрос:
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Прилагательные: Благородный - низкий, близкий -дальний, любимый - ненавистный; Наречие: Вверх - вниз, вчера - завтра; Глаголы: взлететь - садиться, защищать - нападать, приближаться - удаляться; Существительные: дружба -вражда, надежда - отчаянье, оптимизм - пессимизм; 2)Рассвет - закат, день - ночь, прилив - отлив, дружба - вражда, надежда - отчаянье, оптимизм - пессимизм; (если нужно придумать антонимы самостоятельно то можно такие: огонь - вода, жара - холод, здоровье -болезнь, радость - горе; 3) Равнодушный - отзывчивый, скупой - щедрый, Благородный - низкий, близкий - дальний, любимый - ненавистный; (если нужно придумать самостоятельно: злой - добрый, молчаливый - болтливый, веселый - грустный, черный - белый, дождливый - солнечный;
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