Боковая поверхность правильной четырехугольной призмы равна 32кв.см, а полная поверхность - 40кв.см.Найдите высоту призмы. Ответ - 4м, решить не получается, заранее спасибо)))

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S полная = 2 * Sоснований + 4 * Sбоковые 2 * Sоснований, т.к. верхнее основание и нижнее основание, а они равны. 4 * Sбоковые, т.4 у правильной четырехугольной призмы 4 боковые поверхности и они тоже равны. 2* Sоснований = 40 - 32 = 8 кв. см. Sоснования= 4 кв.см, в основании лежит квадрат значит его сторона а = 2 см 4 * Sбоковые = 32 Sбоковая = 8 Sбоковая = а * h, отсюда h = Sбок : а = 8 : 2 = 4 Ответ. h = 4 см