Три четвертых части года сколько месяцев
Математика
Три четвертых части года сколько месяцев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
делим год на 4 части: 12/4=3. берем три таких части: 3*3=9 месяцев. или 12*(3/4)=36/4=9 месяцев.
Гость:
Три четвертых части года сколько месяцев 12*3/4=9 месяцев
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